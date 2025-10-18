Drame au marché central de Thiès : un homme mortellement poignardé lors d’une rixe

Un tragique incident a endeuillé le marché central de Thiès ce mardi. Un individu, identifié par ses initiales S.F., a perdu la vie après avoir été mortellement poignardé lors d’un tiraillement — une querelle dont les causes exactes restent encore inconnues. Selon les témoignages recueillis sur place, une dispute verbale aurait rapidement dégénéré en affrontement physique. Au cours de l’altercation, S.F. aurait reçu trois coups de couteau, provoquant une panique générale parmi les commerçants et les passants. Les secours, alertés par les témoins, se sont aussitôt rendus sur les lieux pour tenter de sauver la victime. Grièvement blessé, S.F. a été évacué d’urgence vers l’Hôpital Saint Jean de Dieu. Malheureusement, il a succombé à ses blessures en cours de route, avant même d’arriver à destination. Informées du drame, les forces de l’ordre ont immédiatement ouvert une enquête afin de déterminer les circonstances exactes de cette rixe mortelle et de retrouver l’auteur de l’agression, qui aurait pris la fuite après les faits. Ce nouvel acte de violence relance le débat sur la sécurité au sein du marché central, un espace très fréquenté de la capitale du rail où commerçants et clients se croisent quotidiennement. Les populations, sous le choc, appellent les autorités à renforcer la présence policière et à prévenir la recrudescence des actes d’agression dans cette zone commerciale vitale pour la ville de Thiès.
Rédigé le Mardi 21 Octobre 2025 à 22:47 | Lu 51 fois Rédigé par Hanne Abou
