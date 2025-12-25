Youssou Ndour à l’honneur lors de la soirée de gala des Armées sénégalaises

En prélude à cette soirée, le général d’armée Mbaye Cissé, Chef d’état-major général des Armées (CEMGA), a reçu en audience le célèbre artiste hier, vendredi 26 décembre 2025, au camp Dial Diop, à Dakar. L’information a été rendue publique par la Direction de l’information et des relations publiques des Armées (DIRPA).





Cette rencontre traduit la reconnaissance de l’institution militaire envers Youssou Ndour, figure emblématique de la culture sénégalaise, dont l’œuvre a largement contribué au rayonnement du pays à l’international. Sa participation à cette soirée de gala s’inscrit dans une volonté de renforcer les liens entre les Forces de défense et de sécurité et le monde de la culture.





La soirée promet ainsi d’être un moment de communion, de célébration et de fierté nationale, mêlant discipline militaire et richesse artistique, à l’image des valeurs portées par les Armées sénégalaises.

