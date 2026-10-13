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Yoff : un suspect interpellé pour trafic présumé de crack décède en garde à vue


Rédigé le Mardi 13 Octobre 2026 à 10:23 | Lu 56 fois Rédigé par Lat Soukabé Fall


Le décès d’un homme interpellé pour des faits présumés de détention et de trafic de crack soulève des questions sur les circonstances de sa mort en garde à vue à Dakar. Selon les informations rapportées, le suspect est décédé alors qu’il se trouvait au commissariat de l’Unité 15 des Parcelles-Assainies.


Yoff : un suspect interpellé pour trafic présumé de crack décède en garde à vue

L’interpellation aurait été liée à une affaire de stupéfiants, notamment du crack. Toutefois, les circonstances exactes du décès ne sont pas précisées dans les éléments disponibles. Il serait donc prématuré d’établir un lien direct entre les faits qui avaient motivé son arrestation et la cause de sa mort.
 
Tout décès survenu pendant une garde à vue appelle des éclaircissements sur les événements qui l’ont précédé. Les circonstances de l’interpellation, l’état de santé de la personne au moment de son placement en garde à vue, les éventuels soins reçus et les constatations médicales sont autant d’éléments susceptibles de contribuer à l’établissement des faits.
 
Il importe également de déterminer si les autorités compétentes ont ouvert des investigations afin de préciser les causes du décès et de vérifier les circonstances de la prise en charge du suspect.
 
En l’absence d’informations supplémentaires, aucune conclusion ne peut être tirée sur une éventuelle responsabilité individuelle ou institutionnelle.
 
Ce décès remet en lumière la nécessité de garantir la sécurité et la dignité des personnes privées de liberté, ainsi que l’importance de procédures transparentes lorsque la mort survient dans un lieu de détention.



Lat Soukabé Fall

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