L'affaire a débuté à la suite d'une plainte déposée par le père de la jeune fille. Selon les premiers éléments de l'enquête, la mère de l'enfant aurait remarqué des griffures sur sa poitrine avant que sa fille ne lui livre un récit mettant en cause l'un des enseignants. La mineure a ensuite été entendue par les enquêteurs du commissariat de Dieuppeul.



Au cours de son audition, l'élève a relaté plusieurs faits présumés qui se seraient déroulés dans son établissement scolaire. Elle a également affirmé avoir été victime d'agressions remontant à plusieurs années, mettant en cause un second enseignant. Les deux hommes, âgés de 39 et 43 ans, ont été inculpés pour différentes infractions présumées sur mineure avant d'être placés en détention provisoire. Ils nient catégoriquement les accusations.



Les examens médicaux réalisés dans le cadre de la procédure ont toutefois donné des résultats divergents. Un premier rapport n'aurait relevé ni lésion ni élément biologique concluant, tandis qu'une contre-expertise aurait fait état de lésions anciennes et de résultats différents. Face à ces contradictions, le parquet a requis une troisième expertise médicale afin d'éclairer la justice.

L'information judiciaire se poursuit sous l'autorité du juge d'instruction. À ce stade de la procédure, les accusations portées contre les deux enseignants demeurent des allégations qui devront être examinées par la justice, dans le respect de la présomption d'innocence.

