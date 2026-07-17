Menu
L'Actualité au Sénégal

Guédiawaye : deux adolescentes accusent un ex-détenu de gestes déplacés à la plage


Rédigé le Vendredi 17 Juillet 2026 à 21:09 | Lu 56 fois Rédigé par Lat Soukabé Fall


Quelques jours après sa sortie de prison, I. Niang, un apprenti chauffeur de 22 ans domicilié à Yeumbeul, s'est retrouvé devant le tribunal des flagrants délits de Pikine-Guédiawaye. Il était poursuivi pour détournement de mineures et attentat à la pudeur présumés à la suite de plaintes déposées par deux adolescentes.


Guédiawaye : deux adolescentes accusent un ex-détenu de gestes déplacés à la plage

Selon les déclarations des deux jeunes filles, les faits se seraient produits à la plage de Guédiawaye sur deux journées consécutives. Elles affirment que le prévenu aurait tenté d'avoir des gestes déplacés à leur encontre dans l'eau. Alertés, des maîtres-nageurs seraient intervenus, tandis qu'un témoin aurait confirmé leurs déclarations au cours de l'enquête.
 

À la barre, I. Niang a rejeté l'ensemble des accusations. Il a expliqué s'être rendu à la plage sur les conseils de son père afin de « purifier son corps » après sa récente libération. Durant l'audience, son comportement a été décrit comme confus, avec des propos décousus et de nombreuses interruptions.
 

La défense a produit un dossier médical évoquant des troubles psychiatriques et plusieurs suivis spécialisés, notamment lors de sa précédente détention. L'avocat a également estimé que les éléments du dossier ne permettaient pas de caractériser les infractions reprochées.
 

Après avoir examiné les arguments des différentes parties, le tribunal des flagrants délits de Pikine-Guédiawaye a prononcé la relaxe du jeune homme.



Lat Soukabé Fall

Nouveau commentaire :

Thiesinfo, Copyright Juin 2007 - Propulsé par Seyelatyr: Tel 775312579.
Service Commercial: 772150237 - Email: seyelatyr@hotmail.com
Accès membres | Plan du site | RSS Syndication | Inscription au site | Tags