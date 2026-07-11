Le Centre régional des œuvres universitaires sociales (CROUS) de Thiès change de direction. À l’issue du Conseil des ministres tenu ce jeudi, Cheikh Tidiane Gaye a été nommé à la tête de l’établissement.

Titulaire d’un Master en gestion macroéconomique et administrative, il succède à Serigne Mbacké Lo à la direction du CROUS de Thiès.

Le nouveau directeur prend ses fonctions dans un contexte marqué par l’ouverture prochaine d’un pavillon universitaire de 1 000 lits. Cette nouvelle infrastructure doit contribuer à réduire la pression sur les capacités d’hébergement du campus et à améliorer les conditions d’accueil des étudiants.