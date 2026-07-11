Menu
L'Actualité au Sénégal

Thiès : Cheikh Tidiane Gaye nommé directeur du CROUS


Rédigé le Vendredi 17 Juillet 2026 à 09:40 | Lu 103 fois Rédigé par


Cheikh Tidiane Gaye est nommé directeur du Centre régional des œuvres universitaires sociales de Thiès. Il succède à Serigne Mbacké Lo.


Thiès : Cheikh Tidiane Gaye nommé directeur du CROUS
Le Centre régional des œuvres universitaires sociales (CROUS) de Thiès change de direction. À l’issue du Conseil des ministres tenu ce jeudi, Cheikh Tidiane Gaye a été nommé à la tête de l’établissement.
Titulaire d’un Master en gestion macroéconomique et administrative, il succède à Serigne Mbacké Lo à la direction du CROUS de Thiès.
Le nouveau directeur prend ses fonctions dans un contexte marqué par l’ouverture prochaine d’un pavillon universitaire de 1 000 lits. Cette nouvelle infrastructure doit contribuer à réduire la pression sur les capacités d’hébergement du campus et à améliorer les conditions d’accueil des étudiants.



Nouveau commentaire :

Thiesinfo, Copyright Juin 2007 - Propulsé par Seyelatyr: Tel 775312579.
Service Commercial: 772150237 - Email: seyelatyr@hotmail.com
Accès membres | Plan du site | RSS Syndication | Inscription au site | Tags