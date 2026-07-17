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Mbour : un dîner de Tamkharit tourne au drame, un mari risque 2 ans de prison


Rédigé le Vendredi 17 Juillet 2026 à 21:12 | Lu 60 fois Rédigé par Lat Soukabé Fall


La célébration de la Tamkharit a viré au drame à Louly Sindia, dans le département de Mbour. Un cultivateur de 56 ans, identifié sous les initiales Mb. Gning, a comparu devant le tribunal d'instance de Mbour pour des faits présumés de violences conjugales commis le 25 juin dernier contre son épouse, F. Faye, avec qui il est marié depuis plus de 30 ans.


Mbour : un dîner de Tamkharit tourne au drame, un mari risque 2 ans de prison

Selon les déclarations de la plaignante, l'homme aurait fait irruption au domicile familial alors qu'elle préparait le traditionnel repas de Tamkharit, financé grâce à une cotisation de leurs enfants. Après lui avoir ordonné de quitter la maison, il l'aurait violemment frappée, provoquant des blessures ayant nécessité un certificat médical avec une incapacité temporaire de travail de dix jours. Les enfants du couple seraient intervenus pour mettre fin à l'agression.
 

Toujours selon la victime, le prévenu aurait ensuite renversé le repas de fête et détruit plusieurs de ses effets personnels. À la barre, elle a raconté avoir subi des violences physiques et verbales durant plusieurs décennies, affirmant n'avoir « jamais connu le bonheur » dans son foyer. Son fils a corroboré ses déclarations en évoquant des violences répétées contre sa mère.
 

Le prévenu a contesté les accusations. Toutefois, le parquet a estimé que les faits étaient suffisamment établis et a requis une peine de deux ans de prison ferme. La partie civile réclame 200 000 FCFA de dommages et intérêts. Le jugement est attendu le 30 août.



Lat Soukabé Fall

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