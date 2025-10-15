Agression à Fabrimetal : un jeune assommé et volé par 14 individus à moto à Thies

Rédigé le Jeudi 16 Octobre 2025 à 01:03 | Lu 46 fois Rédigé par Lat Soukabé Fall

Une attaque violente a eu lieu ce 15 octobre sur le chemin de Fabrimetal, à Thies. Vers 13 heures, un employé a été agressé par un groupe d’environ 14 individus circulant à moto. L’homme a été frappé et est resté inconscient avant d’être pris en charge par des passants présents sur les lieux.



Selon des témoins, les assaillants sont arrivés sur plusieurs motos et ont frappé la victime avec une violence extrême. L’employé a été assommé et laissé inconscient sur place. Des passants sont intervenus, le prenant en charge et alertant les secours. Lors de l’agression, plus de 2 millions de francs CFA ont été volés, une somme appartenant au père de la victime, ce qui ajoute une dimension personnelle à ce vol. Une partie de l’argent a été récupérée par les passants avant l’arrivée des forces de l’ordre. La victime a été transportée à l’hôpital pour soins et suivi médical.

Dans le cadre de l’enquête, des soupçons pèsent sur une personne travaillant au sein de l’entreprise, présente aux alentours de 13 heures.



