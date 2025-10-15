Agression à Fabrimetal : un jeune assommé et volé par 14 individus à moto à Thies

Selon des témoins, les assaillants sont arrivés sur plusieurs motos et ont frappé la victime avec une violence extrême. L’employé a été assommé et laissé inconscient sur place. Des passants sont intervenus, le prenant en charge et alertant les secours.
Lors de l’agression, plus de 2 millions de francs CFA ont été volés, une somme appartenant au père de la victime, ce qui ajoute une dimension personnelle à ce vol. Une partie de l’argent a été récupérée par les passants avant l’arrivée des forces de l’ordre. La victime a été transportée à l’hôpital pour soins et suivi médical.
Dans le cadre de l’enquête, des soupçons pèsent sur une personne travaillant au sein de l’entreprise, présente aux alentours de 13 heures.