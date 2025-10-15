Thiès : Le colonel El Hadji Oumar Faye prend les commandes de la Zone militaire n°7 et appelle à une sécurité partagée

Le colonel El Hadji Oumar Faye a officiellement pris ses fonctions à la tête de la Zone militaire n°7 (ZM7), lors d’une cérémonie d’installation tenue mercredi à la Place Mamadou Dia de Thiès. Cette zone regroupe les régions de Thiès et de Diourbel.



Dans son discours, le nouveau commandant a évoqué plusieurs défis majeurs auxquels sa circonscription est confrontée. Parmi eux figurent l’émigration irrégulière, les trafics illicites et la circulation de personnes susceptibles de menacer la sécurité. Il a également mentionné d’autres enjeux, d’ordre non strictement sécuritaire, qui exigent une réponse concertée.



Pour faire face à ces difficultés, le colonel Faye a insisté sur la nécessité de renforcer la synergie déjà existante au sein de la zone militaire. Il a souligné que cette collaboration réunit les autorités administratives, les gouverneurs, les forces de défense et de sécurité, ainsi que les populations et leaders locaux.



« La sécurité est une coproduction », a-t-il rappelé, estimant que chaque acteur doit apporter sa contribution pour garantir la stabilité du territoire.



Reconnaissant que ces défis sont communs à d’autres zones militaires, le commandant a encouragé ses hommes à poursuivre la voie de l’excellence, à accompagner la montée en puissance de la ZM7 et à renforcer leurs capacités opérationnelles afin d’assurer une meilleure réponse aux menaces actuelles.

