Yeumbeul : inquiétude après la disparition de Boubacar Faty, jeune père de famille





La communauté de Yeumbeul est bouleversée par la disparition de Boubacar Faty, jeune père de famille et employé apprécié de son entourage. Aperçu pour la dernière fois vêtu d’un pantalon bleu foncé et d’une chemise bleu clair marquée du logo de son entreprise, il n’a plus donné de nouvelles depuis hier.



Marié et père d’un enfant de deux ans, son absence plonge ses proches dans une profonde détresse. Un appel à témoins a été lancé, invitant toute personne disposant d’informations à contacter le numéro communiqué afin d’aider aux recherches et de favoriser son retour sain et sauf auprès de sa famille.

