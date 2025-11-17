Kaffrine : forte mobilisation contre les violences et le harcèlement en milieu professionnel





À Kaffrine, plusieurs centaines de personnes ont participé, jeudi, à une marche destinée à dénoncer les violences et le harcèlement en milieu professionnel. L’initiative a été portée par le Réseau des journalistes engagés dans la lutte contre les violences, la représentation du Bureau international du travail au Sénégal et le Réseau national des femmes syndicalistes (RENAFESS).



Le cortège a traversé plusieurs axes de la ville, du boulevard de la République jusqu’au marché central, en passant par divers lieux de travail. À chaque étape, les participants ont relayé des messages appelant à un environnement professionnel exempt de pratiques abusives.



Les organisateurs ont profité de la manifestation pour renouveler leur appel à la ratification par le Sénégal de la convention C190 de l’Organisation internationale du travail, qui affirme le droit de chacun à un milieu de travail dépourvu de violences et de harcèlement.



Selon la coordonnatrice du RENAFESS, Nafissatou Samb, cette mobilisation s’inscrit dans une série d’actions menées depuis 2020 pour promouvoir l’élimination des comportements abusifs dans le monde du travail. Elle a ajouté que cette démarche prolonge les initiatives engagées depuis 2021 visant à encourager la ratification de la convention C190 et de sa recommandation 206.



