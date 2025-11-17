Le Sénégal mise sur une industrie nationale de la défense pour renforcer sa souveraineté





Le ministre des Forces armées a rappelé, jeudi, l’importance pour le Sénégal de diminuer sa dépendance aux équipements militaires importés, une situation qu’il considère comme une menace directe pour la souveraineté et la liberté d’action du pays. Selon lui, cette orientation vers l’autonomie stratégique n’est ni un repli ni un isolement, mais un choix destiné à protéger les intérêts essentiels de la nation.



Il s’exprimait lors de la Journée de mobilisation des investisseurs dédiée à l’industrie de la défense, en présence du chef d’état-major général des armées, de représentants du secteur privé, de chercheurs, d’universitaires et d’étudiants. Le ministre a précisé que la stratégie adoptée vise à maîtriser une partie de la chaîne de production des équipements grâce au développement de capacités locales de conception, de fabrication et de maintenance.



Cette démarche s’inscrit dans la stratégie nationale de développement 2025-2029, qui place le secteur privé au cœur de la transformation économique. Le ministre a rappelé que le chef de l’État lui a confié, en juillet 2024, la mission de mettre en place les cadres de coopération nécessaires pour bâtir ces capacités locales.



Il considère les investisseurs comme des partenaires essentiels dans la construction d’une véritable industrie de défense. La rencontre a permis de présenter au secteur privé les besoins du pays, les perspectives de croissance et les innovations issues du Prix du président de la République pour l’innovation technologique à vocation militaire et paramilitaire. L’objectif est d’identifier des partenaires capables d’accompagner et d’industrialiser les solutions proposées.



Saluant le travail des chercheurs et innovateurs nationaux, le ministre a souligné que le principal défi concerne l’industrialisation : transformer un prototype en produit fini, un projet de laboratoire en capacité opérationnelle. Il a appelé le secteur privé à participer à la structuration de filières, à la production en série et à la conquête de marchés régionaux et internationaux.



L’État prévoit d’appuyer cette dynamique à travers un cadre juridique et financier, porté par la future Agence nationale de l’industrie de la défense, le Fonds souverain d’investissements stratégiques et la Banque des innovations. Il souhaite également que cette filière soit inclusive, en associant PME, jeunes entrepreneurs et femmes cheffes d’entreprise.



Selon le ministre, une industrie nationale de la défense renforcerait l’autonomie logistique du pays, protégerait les technologies sensibles, soutiendrait l’économie et créerait des emplois spécialisés. Il a évoqué les partenariats déjà engagés dans la construction de véhicules militaires et la fabrication de munitions, tout en appelant à de nouveaux investissements via des partenariats publics-privés et des zones industrielles dédiées.



Il a également invité les chercheurs à formaliser et protéger leurs innovations. Cette journée vise à rapprocher innovateurs et investisseurs pour favoriser la signature de contrats et la création de joint-ventures.



Le ministre a conclu en appelant à une mobilisation nationale dès 2025 pour poser les bases d’une véritable industrie de la défense, appelée à devenir un pilier de la souveraineté et du développement du Sénégal.

