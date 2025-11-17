Taïba Ndiaye lance un programme durable pour renforcer les services sociaux et l’autonomie locale





La commune de Taïba Ndiaye a officiellement lancé un programme de développement durable destiné à renforcer l’éducation, la santé et l’autonomie économique des habitants. Cette initiative, financée par une entreprise dans le cadre de sa politique sociale, marque le début d’une nouvelle phase d’appui communautaire. La mise en œuvre a été confiée à une organisation spécialisée à la suite d’un appel d’offres.



Durant la cérémonie de lancement, les autorités administratives ont salué une démarche construite avec les populations locales et considérée comme une étape essentielle pour renforcer les initiatives déjà présentes dans la commune. Les représentants locaux ont exprimé leur satisfaction face à un projet longuement attendu par les habitants.



L’organisation chargée de l’exécution du programme a rappelé son expérience dans l’éducation, la santé, la formation des jeunes et l’autonomisation des femmes. Les responsables ont souligné que le choix de leur structure traduit la volonté de s’appuyer sur une expertise reconnue dans le domaine communautaire.



Selon les porteurs du projet, la première année sera consacrée au développement du capital humain, au renforcement du leadership local, à l’appui socio-économique et à l’organisation de groupes d’épargne populaire. L’objectif est de permettre à la commune de construire un modèle fondé sur la solidarité, la gouvernance inclusive et l’entrepreneuriat local.



Les responsables ont également évoqué une vision centrée sur une communauté capable de gérer ses propres dynamiques de progrès, en s’appuyant sur l’implication des jeunes, la cohésion sociale et l’autonomisation des femmes. Le programme compte près de 9 600 bénéficiaires directs et devrait toucher plusieurs milliers d’autres personnes à travers des actions de sensibilisation.



Les autorités administratives ont assuré que les premiers résultats seront visibles rapidement, notamment dans l’éducation, la santé et l’accompagnement des jeunes. Prévu pour cinq ans, ce programme se veut un levier pour améliorer l’accès aux services sociaux, renforcer l’écosystème entrepreneurial et soutenir les secteurs clés du développement local à Taïba Ndiaye.

