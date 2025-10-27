Thiès-Ville : Réunion de rentrée 2025-2026 sous le signe de la performance

Réunion de rentrée scolaire 2025-2026 à Thiès-Ville

Réunion de rentrée 2025-2026 à Thiès-Ville : Vers une École Plus Performante et Citoyenne

Thiès, le 27 octobre 2025 – Sous l’impulsion de l’Inspecteur de l’Éducation et de la Formation (IEF) de Thiès-Ville, M. Mamadou Aliou Diallo, les directrices et directeurs d’école — du public comme du privé — se sont réunis aujourd’hui au CNEPS de Thiès pour une importante rencontre de rentrée scolaire.

Une rentrée placée sous le sceau de la transformation humaniste de l’éducation

En ouverture, l’Inspecteur a rappelé les grandes lignes de la nouvelle politique éducative, notamment la Nouvelle Initiative de Transformation Humaniste de l'Éducation (NITE). Ce programme met l’accent sur la citoyenneté, les comportements éthiques et les valeurs républicaines.

Une performance remarquable au CFEE 2025 saluée

Les résultats du CFEE 2025 sont excellents avec un taux de réussite de 83,53 % à Thiès-Ville. Les écoles à 100 % ont reçu des satisfécits, et des lettres de félicitations ont été décernées aux autres établissements performants.

Partage d’expériences et remédiation

Un moment de partage de bonnes pratiques et d’échanges sur la remédiation pédagogique a permis de tracer la voie vers une amélioration des résultats dans toutes les écoles.

Engagement pour l’excellence

Tous les acteurs se sont engagés à renforcer la mobilisation éducative et à viser un score encore supérieur pour l’année 2025-2026, dans une dynamique inclusive et participative.

🎥 Vidéo de la rencontre

Article publié par Thièsinfo – N° 221 77 531 25 79