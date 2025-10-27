Thiès : lancement d’un vaste programme de pavage et de création d’espaces verts

Le programme concerne plusieurs axes stratégiques souvent touchés par la dégradation des routes et l’enlisement des véhicules pendant la saison des pluies.

Les travaux incluent :



le pavage des voies principales et secondaires,



l’aménagement des trottoirs,



l’installation de caniveaux et d’éclairage public,



et la réfection des accès aux zones commerçantes et résidentielles.



Le maire Babacar Diop, présent au lancement, a également annoncé l’intégration d’espaces verts dans le projet urbain. Ce volet paysager fait partie d’un projet global de 2 milliards de francs CFA, dont 500 millions sont consacrés à la première phase.

Ces espaces verts viseront à :



embellir la ville et améliorer la qualité de l’air,



créer des zones de détente pour les habitants,



renforcer le cadre écologique et la durabilité urbaine.



« Ces travaux, combinés à la création d’espaces verts, permettront d’améliorer le quotidien de nos populations, tout en rendant Thiès plus attractive et agréable à vivre », a déclaré le maire Babacar Diop.



Il a ajouté que la municipalité suivra de près l’avancement des travaux et veillera au respect des normes de qualité et d’environnement.



Thiès, troisième ville du Sénégal, connaît une croissance démographique rapide et un trafic routier en forte augmentation.

Le programme s’inscrit dans la politique nationale de modernisation des villes, visant à renforcer l’accessibilité, faciliter le transport et promouvoir le développement durable.



Les travaux seront réalisés par phases, pour minimiser les perturbations dans la circulation, sous la supervision directe du maire Babacar Diop.

