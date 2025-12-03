Menu
Yenne : un véhicule chargé de 150 kg de drogue force un barrage de la gendarmerie


Rédigé le Lundi 22 Décembre 2025 à 13:44 | Lu 38 fois Rédigé par Lat Soukabé Fall


Une importante tentative de trafic de drogue a été déjouée à Yenne, dans la région de Dakar, grâce à la vigilance des forces de sécurité. Les faits se sont déroulés dans la nuit du lundi 22 décembre 2025, aux alentours de 4h30 du matin, lors d’un contrôle routier effectué par la brigade de gendarmerie de Yenne, au niveau du croisement de Yenne Todd.


Selon des sources sécuritaires, deux véhicules suspects ont été repérés au cours de l’opération. Refusant d’obtempérer, l’un d’eux a réussi à prendre la fuite, tandis que le second a délibérément foncé sur le point de contrôle, mettant en danger la vie des gendarmes en service. Une course-poursuite s’est alors engagée.

Acculés, les occupants du véhicule ont finalement abandonné la voiture avant de s’échapper à pied, profitant de l’obscurité. La fouille du véhicule a permis aux gendarmes de découvrir une importante cargaison de drogue, estimée à 150 kilogrammes de chanvre indien, soigneusement dissimulée dans le coffre.

Cette saisie s’inscrit dans une série d’opérations menées récemment par la gendarmerie nationale contre le trafic de stupéfiants. Le même jour, la brigade de la Foire, appuyée par la Légion de Gendarmerie d’Intervention (LGI), a interpellé un individu en flagrant délit de vente de drogue, en possession de 255 comprimés d’ecstasy. La veille, à Tivaouane Peulh, un réseau structuré de trafiquants a été démantelé, conduisant à l’arrestation de neuf personnes.

La gendarmerie nationale réaffirme sa détermination à lutter contre le trafic de drogue sous toutes ses formes et appelle les populations à collaborer activement, en signalant toute information utile via les numéros verts mis à disposition.



Lat Soukabé Fall

