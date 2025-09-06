Yacine Fall : De l’ONU au ministère de la Justice, le parcours d’une pionnière sénégalaise

Une enfant du Walo, citoyenne du monde

Originaire de Ndiangué, près de Richard-Toll, Yacine Fall effectue ses premiers pas scolaires au Sénégal avant de poursuivre un riche cursus entre Dakar, Paris et Washington. Diplômée en économie, elle s’impose rapidement comme une experte reconnue dans les questions de développement, de gouvernance et d’égalité des genres.



Quinze années au cœur des Nations Unies

Avant de revenir sur la scène politique sénégalaise, elle a travaillé pendant plus d’une décennie au sein du système des Nations Unies, notamment à UNIFEM et ONU Femmes. De New York à Nairobi, elle a occupé des postes stratégiques, pilotant des programmes liés à la lutte contre la pauvreté, à l’autonomisation des femmes et aux politiques macroéconomiques en Afrique.



Un engagement panafricaniste affirmé

Au Sénégal, Yacine Fall se fait remarquer par ses prises de position tranchées sur la souveraineté économique et la justice sociale. Présidente du mouvement Def Li Là Wàr, elle milite pour une gouvernance éthique et un modèle de développement endogène. Son engagement politique se renforce avec son adhésion au PASTEF d’Ousmane Sonko, dont elle devient vice-présidente chargée des relations internationales en 2022.



Du Quai d’Orsay sénégalais à la Justice

Le 5 avril 2024, elle est propulsée sur le devant de la scène en intégrant le gouvernement Bassirou Diomaye Faye comme ministre de l’Intégration africaine et des Affaires étrangères. En un an, elle s’illustre par une diplomatie offensive en faveur d’un repositionnement du Sénégal et de l’Afrique sur l’échiquier mondial.

Depuis septembre 2025, elle occupe le poste de ministre de la Justice, un portefeuille sensible, au cœur des attentes citoyennes en matière d’indépendance judiciaire et de réformes structurelles.



Une femme de convictions

À 60 ans passés, Yacine Fall demeure fidèle à son credo : l’Afrique doit écrire son propre destin. Femme de terrain autant qu’intellectuelle, elle conjugue expertise technocratique et militantisme politique, imposant son style dans un univers encore largement dominé par les hommes.

