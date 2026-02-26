Yacine Diop porte plainte à la DSC : une nouvelle étape dans la lutte contre le harcèlement en ligne

Déjà, les chanteuses Viviane Chédid et Sanekh avaient été visées par ce type de campagnes diffamatoires et avaient porté l’affaire devant la justice. Très affectée par ces attaques qui nuisent à sa réputation et portent atteinte à son intégrité, Yacine Diop a choisi de ne pas rester silencieuse et de confier la défense de son honneur aux enquêteurs spécialisés.





Cette plainte s’inscrit dans un contexte plus large de lutte contre le cyberharcèlement et les contenus haineux sur les réseaux sociaux au Sénégal, qui connaissent une multiplication inquiétante. Les experts estiment que la prolifération des « lives » et des vidéos virales sur TikTok et autres plateformes favorise la diffusion rapide de rumeurs non vérifiées, mettant en danger la vie privée et la sécurité morale des personnes visées.





Pour Yacine Diop, comme pour d’autres victimes de ces campagnes, il ne s’agit pas seulement de protéger son image, mais également de rappeler que la diffamation en ligne peut avoir des conséquences judiciaires graves. Les autorités de la DSC sont désormais saisies pour identifier les responsables et mettre fin à ces pratiques qui ternissent la vie des figures publiques et fragilisent le climat numérique.





En choisissant de porter l’affaire devant la justice, Yacine Diop envoie un message fort : aucune personnalité, qu’elle soit sportive, culturelle ou médiatique, ne doit subir l’humiliation et le harcèlement sur les réseaux sociaux. Cette démarche pourrait également servir d’exemple et encourager d’autres victimes à signaler les abus en ligne.

