Sénégal : un ex-ministre de Macky Sall renvoyé devant la Haute Cour de Justice

Accusé de détournement de deniers publics, d’association de malfaiteurs et de blanchiment de capitaux, Me Thiam fait face à des accusations portant sur plus de 2 millions d’euros. Selon les députés, ces faits sont jugés suffisamment graves pour déclencher cette procédure exceptionnelle.





Sur les 113 députés présents lors du vote, 104 ont approuvé la mise en accusation, six se sont prononcés contre et trois se sont abstenus. L’ex-ministre devient ainsi le sixième membre du gouvernement de Macky Sall à être renvoyé devant la Haute Cour depuis 2025.





Dans un communiqué publié sur Facebook, Me Moussa Bocar Thiam a dénoncé une « cabale politique » orchestrée selon lui par Ousmane Sonko et ses alliés, visant « à museler l’opposition sénégalaise à travers la diabolisation et le règlement de compte politique ».

