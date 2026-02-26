Fatick : un éleveur de 55 ans au cœur d’un réseau de trafic démantelé par l’Office central pour la répression du trafic illicite des stupéfiants

Menu
Rédigé le Samedi 28 Février 2026 à 17:29 | Lu 34 fois Rédigé par Lat Soukabé Fall


La région de Fatick a été le théâtre d’une nouvelle opération antidrogue d’envergure menée par les éléments de l’Office central pour la répression du trafic illicite des stupéfiants (OCRTIS), à travers sa brigade régionale. Un homme âgé de 55 ans, connu dans la localité comme éleveur, a été interpellé le vendredi 27 février 2026.


Selon des sources sécuritaires, le suspect faisait l’objet d’une surveillance discrète depuis plusieurs semaines. Les enquêteurs auraient reçu des renseignements faisant état d’activités suspectes autour de son domicile et de déplacements jugés inhabituels pour un simple exploitant pastoral.
 

La perquisition menée sur place aurait permis la saisie d’une quantité significative de drogue destinée à l’écoulement dans le circuit local. Les limiers soupçonnent un système de distribution bien structuré, alimentant plusieurs quartiers de la région.
 

Cette arrestation met en lumière une tendance inquiétante : l’implication de profils insoupçonnés dans le trafic de stupéfiants. Derrière des activités traditionnelles et socialement respectées, certains individus dissimulent désormais des réseaux parallèles.

 

Placée en garde à vue, la personne interpellée devrait être déférée devant le parquet dans les prochaines heures. L’enquête se poursuit afin d’identifier d’éventuels complices.



