Week-end des Lions : Gana Gueye, Pape Gueye et Habib Diallo buteurs, Camara et Diatta passeurs

Plusieurs internationaux sénégalais se sont distingués ce week-end dans les championnats européens et mondiaux. Idrissa Gana Gueye, Pape Gueye et Habib Diallo se sont illustrés en marquant, tandis que Lamine Camara, El Hadji Malick Diouf, Iliman Ndiaye et Krépin Diatta ont délivré des passes décisives.



À 35 ans, Gana Gueye reste incontournable avec Everton. Samedi, lors du derby de la Merseyside contre Liverpool (1-2), il a réduit l’écart grâce à une frappe en pleine lucarne, sur une passe d’Iliman Ndiaye. C’est son cinquième but depuis son retour chez les Toffees en 2022.



En Liga, Pape Gueye a inscrit son deuxième but de la saison lors du succès de son équipe contre Osasuna, maintenant son club à la 3e place du classement. En Ligue 1, Habib Diallo a marqué son premier but de la saison avec Metz face à Monaco (2-5). Ses compatriotes monégasques Lamine Camara et Krépin Diatta ont brillé en offrant deux passes décisives à Ansu Fati.



En France, Issa Soumaré (Le Havre) a signé son deuxième but contre Lorient (1-1), tandis que Mouhamed Diop (Troyes, L2) a trouvé le chemin des filets lors de la 6e journée. En Belgique, Oumar Diouf (RFC Liège) a marqué son 4e but de la saison contre Anderlecht-23 (1-1), et Mamadou Diallo (La Gantoise) s’est illustré comme passeur.



En Turquie, Cherif Ndiaye a marqué dès son premier match avec Samsunspor, tandis que Mbaye Diagne a enchaîné un cinquième but avec Amedspor. En Arabie Saoudite, Mamadou Sylla (Al Ryadh) a sauvé l’honneur de son équipe face à Al Nassr de Sadio Mané (1-5). Le duel entre Al Hilal de Kalidou Koulibaly et Al Ahli SC d’Édouard Mendy s’est terminé sur un nul spectaculaire (3-3).



À l’étranger, Nicolas Jackson a disputé son premier match comme titulaire avec le Bayern Munich, vainqueur 4-1 d’Hoffenheim. En Italie, Boulaye Dia (Lazio) a participé à la défaite face à l’AS Rome (0-1), tandis qu’Assane Diao reste écarté pour blessure.





