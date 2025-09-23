Menu
Thiesinfo
Thiesinfo
Le Portail de Thiès sur le Web
Recherche avancée
Accueil Actualités National Cérémonies Sport Contact
L'Actualité au Sénégal

Waly Seck libéré après cautionnement dans l’affaire des 5,5 milliards de FCFA


Rédigé le Mercredi 24 Septembre 2025 à 15:25 | Lu 33 fois Rédigé par


Le chanteur sénégalais Waly Seck a été libéré après cautionnement, suite à son audition par le parquet financier. Il est cité dans un rapport de la CENTIF portant sur des transactions suspectes estimées à 5,5 milliards FCFA.


Waly Seck libéré après cautionnement dans l’affaire des 5,5 milliards de FCFA

 

Une libération après plusieurs heures d’audition

Le chanteur Waly Seck, entendu ce mercredi par le parquet financier, vient de recouvrer la liberté. Selon son avocat, Me Abdou Dialy Kane, il a été libéré après le versement d’un cautionnement.

Des transactions suspectes au cœur de l’affaire

Le nom de l’artiste a été mentionné dans un rapport de la Cellule nationale de traitement des informations financières (CENTIF). Ce document met en lumière des transactions jugées suspectes, estimées à 5,5 milliards de FCFA, dans le cadre de l’affaire dite “Amadou Macky Sall”.

dakaractu




Nouveau commentaire :

Thiesinfo, Copyright Juin 2007 - Propulsé par Seyelatyr: Tel 775312579.
Service Commercial: 772150237 - Email: seyelatyr@hotmail.com
Accès membres | Plan du site | RSS Syndication | Inscription au site | Tags