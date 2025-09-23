Waly Seck libéré après cautionnement dans l’affaire des 5,5 milliards de FCFA

Une libération après plusieurs heures d’audition

Le chanteur Waly Seck, entendu ce mercredi par le parquet financier, vient de recouvrer la liberté. Selon son avocat, Me Abdou Dialy Kane, il a été libéré après le versement d’un cautionnement.



Des transactions suspectes au cœur de l’affaire

Le nom de l’artiste a été mentionné dans un rapport de la Cellule nationale de traitement des informations financières (CENTIF). Ce document met en lumière des transactions jugées suspectes, estimées à 5,5 milliards de FCFA, dans le cadre de l’affaire dite “Amadou Macky Sall”.



dakaractu

