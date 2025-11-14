Thiès-Nord: Le maire honore les enseignants du CM2 pour leurs résultats exceptionnels

L’événement a réuni autorités municipales, responsables de l’IEF, directeurs d’école, enseignants, partenaires éducatifs et parents d’élèves. Le maire a tenu à faire de cette rencontre un moment fort, destiné à valoriser le travail remarquable accompli au sein des établissements scolaires de la commune.



Les maîtres de CM2, dont le rôle est déterminant dans la préparation des élèves à l’entrée au collège, ont été au centre de toutes les attentions. Selon le comité pédagogique, leurs efforts ont permis d’enregistrer des taux de réussite nettement supérieurs à la moyenne, faisant de Thiès-Nord une zone d’excellence dans le département.



Plusieurs enseignants ont reçu :



des attestations de reconnaissance,



des distinctions d’honneur,



Dans son allocution, le maire de Thiès-Nord a rappelé que l’école est « le socle du développement local », avant de saluer « ces héros silencieux qui, chaque jour, forment les futures élites de la nation ».

Il a également réaffirmé l’engagement de la municipalité à renforcer l’appui aux écoles, à travers des investissements dans les infrastructures et les outils pédagogiques.



Cette cérémonie s’inscrit dans une volonté de la commune de promouvoir l’excellence et d’encourager les bonnes pratiques pédagogiques. Les enseignants récompensés ont exprimé leur gratitude, soulignant que ce geste renforce leur motivation pour les années à venir.

