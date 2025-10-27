Badara Gadiaga obtient une liberté provisoire sous surveillance électronique





Le chroniqueur de la TFM, Badara Gadiaga, va prochainement regagner son domicile après plusieurs mois de détention. Le doyen des juges du tribunal de Dakar a en effet ordonné sa liberté provisoire, assortie du port d’un bracelet électronique. Cette mesure reste toutefois en attente de la décision finale du parquet, qui doit encore se prononcer sur l’ordonnance du juge.



Placée sous mandat de dépôt le 14 juillet 2025, Badara Gadiaga faisait face à des accusations liées à des propos jugés inappropriés. Son arrestation faisait suite à un échange tendu sur le plateau de l’émission « Jakaarlo », où il avait débattu de l’affaire Adji Sarr avec Amadou Bâ, alors député et aujourd’hui ministre de la République.



La décision du juge marque une évolution notable dans cette affaire, qui a suscité un large intérêt médiatique depuis plusieurs mois.

