Menu
Thiesinfo
Thiesinfo
Le Portail de Thiès sur le Web
Recherche avancée
Accueil Actualités National Cérémonies Sport Contact
L'Actualité au Sénégal

Badara Gadiaga obtient une liberté provisoire sous surveillance électronique


Rédigé le Lundi 10 Novembre 2025 à 14:32 | Lu 23 fois Rédigé par


Le chroniqueur de la TFM, Badara Gadiaga, a bénéficié d’une liberté provisoire avec bracelet électronique, en attendant la décision du parquet sur l’ordonnance du juge.


Badara Gadiaga obtient une liberté provisoire sous surveillance électronique

 

Le chroniqueur de la TFM, Badara Gadiaga, va prochainement regagner son domicile après plusieurs mois de détention. Le doyen des juges du tribunal de Dakar a en effet ordonné sa liberté provisoire, assortie du port d’un bracelet électronique. Cette mesure reste toutefois en attente de la décision finale du parquet, qui doit encore se prononcer sur l’ordonnance du juge.

Placée sous mandat de dépôt le 14 juillet 2025, Badara Gadiaga faisait face à des accusations liées à des propos jugés inappropriés. Son arrestation faisait suite à un échange tendu sur le plateau de l’émission « Jakaarlo », où il avait débattu de l’affaire Adji Sarr avec Amadou Bâ, alors député et aujourd’hui ministre de la République.

La décision du juge marque une évolution notable dans cette affaire, qui a suscité un large intérêt médiatique depuis plusieurs mois.




Nouveau commentaire :

Actualité à Thiès

Thiès : la 2ᵉ édition des Rencontres économiques et commerciales des femmes du Sénégal lancée en présence du représentant du ministre Aliou Dione

Lat Soukabé Fall - 31/10/2025 - 0 Commentaire
Thiès : la 2ᵉ édition des Rencontres économiques et commerciales des femmes du Sénégal lancée en présence du représentant du ministre Aliou Dione
La 2ᵉ édition des Rencontres économiques et commerciales des femmes du Sénégal s’est ouverte à Thiès, en présence du représentant du ministre de la Microfinance et de l’Économie sociale et solidaire,...

Habib Vitain dévoile son programme : “Thiès d’Abord” veut redonner souffle à la cité du rail

Lat Soukabé Fall - 26/10/2025 - 0 Commentaire
Habib Vitain dévoile son programme : “Thiès d’Abord” veut redonner souffle à la cité du rail
Le leader du mouvement « Thiès d’Abord », Habib Vitain, a présenté ce week-end les grandes lignes de son programme pour la mairie de Thiès. Un plan qu’il articule autour de cinq priorités : la santé,...

Actualités

Thiès célèbre la Journée des Forces Armées sous le signe des Jeux Olympiques de la Jeunesse 2026

- 10/11/2025 - 0 Commentaire
Thiès célèbre la Journée des Forces Armées sous le signe des Jeux Olympiques de la Jeunesse 2026
La région de Thiès a célébré la Journée des Forces Armées 2025 en présence des autorités locales. Le gouverneur Saër Ndao a salué le rôle essentiel des forces armées dans la préparation des Jeux...

Journée des Forces armées : Bassirou Diomaye Faye salue le rôle stratégique de l’armée pour les JOJ Dakar 2026

- 10/11/2025 - 0 Commentaire
Journée des Forces armées : Bassirou Diomaye Faye salue le rôle stratégique de l’armée pour les JOJ Dakar 2026
Le président Bassirou Diomaye Faye a présidé la Journée des Forces armées, axée sur le partenariat entre l’armée et les Jeux olympiques de la Jeunesse Dakar 2026, rendant hommage au professionnalisme...
Thiesinfo, Copyright Juin 2007 - Propulsé par Seyelatyr: Tel 775312579.
Service Commercial: 772150237 - Email: seyelatyr@hotmail.com
Accès membres | Plan du site | RSS Syndication | Inscription au site | Tags