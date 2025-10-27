Menu
Youssou Ndour nominé aux Grammy Awards pour son album “Éclairer le monde”


Rédigé le Vendredi 7 Novembre 2025 à 21:23 | Lu 39 fois Rédigé par Lat Soukabé Fall


Le roi du mbalax continue d’écrire l’histoire. Youssou Ndour vient d’annoncer une nouvelle qui honore tout le Sénégal et le continent africain : son dernier album, “Éclairer le monde”, a été nominé aux Grammy Awards 2025, dans la prestigieuse catégorie Best Global Music Album.


C’est sur sa page Facebook officielle que l’artiste a partagé la bonne nouvelle, avec un message empreint de fierté et de reconnaissance :
“C’est avec une immense joie et une profonde gratitude que je vous annonce une bonne nouvelle : mon dernier album, Éclairer le monde, a été nominé aux Grammy Awards, dans la prestigieuse catégorie Best Global Music Album.”

Dans son message, Youssou Ndour a tenu à exprimer toute sa gratitude envers ses collaborateurs artistiques :
“Je tiens à saluer et remercier du fond du cœur mes compagnons de création, Michael League et Weedie Braimah, avec qui cet album a vu le jour, sans oublier Nic Hard. Éclairer le monde est une invitation au voyage, au dialogue des cultures, à la lumière partagée. Merci à tous.”

Pour l’artiste sénégalais, cette nomination dépasse la simple consécration musicale. Elle symbolise la reconnaissance mondiale d’un projet porté par la spiritualité, le dialogue des cultures et la quête d’universalité.
Sorti en 2024, “Éclairer le monde” mêle rythmes africains, influences jazz et sonorités universelles, dans une production d’une grande richesse sonore et humaine.

Cette nomination aux Grammy Awards confirme une fois de plus le statut international de Youssou Ndour, déjà lauréat d’un Grammy en 2005 pour son album Egypt.
Véritable ambassadeur de la culture sénégalaise, il continue, à travers sa musique, de porter haut la voix de l’Afrique sur les plus grandes scènes du monde.



Lat Soukabé Fall

