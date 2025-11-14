Ndiaganiao : Un enfant de 3 ans tué par un véhicule roulant à vive allure

Selon les premiers témoignages, l’enfant aurait échappé à la vigilance de sa mère et traversé la petite voie sablonneuse qui longe leur concession. Le conducteur, roulant trop vite, n’a pas pu freiner à temps. Le choc a été brutal.

L’enfant succombe avant même l’arrivée des secours.



Le conducteur, sous le choc lui aussi, a été conduit à la brigade locale. Une enquête est ouverte pour déterminer les responsabilités.

Les villageois, effondrés, dénoncent l’absence de ralentisseurs, de panneaux de signalisation, et surtout l’indiscipline des automobilistes qui empruntent cette route.



Une marche silencieuse est annoncée dans les prochains jours. Les habitants exigent l’installation urgente de dos-d’âne et un meilleur contrôle de la circulation, afin d’éviter que de tels drames ne se répètent.

