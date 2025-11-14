Menu
Ndiaganiao : Un enfant de 3 ans tué par un véhicule roulant à vive allure


Rédigé le Samedi 15 Novembre 2025 à 18:12 | Lu 48 fois Rédigé par Lat Soukabé Fall


C’est un drame qui secoue encore la commune de Ndiaganiao. Un petit garçon de 3 ans a été fauché par un véhicule particulier, alors qu’il jouait à quelques mètres de la maison familiale. Les habitants parlent d’une « tragédie annoncée », tant les chauffeurs roulent à grande vitesse dans cette zone dense en habitations.


Selon les premiers témoignages, l’enfant aurait échappé à la vigilance de sa mère et traversé la petite voie sablonneuse qui longe leur concession. Le conducteur, roulant trop vite, n’a pas pu freiner à temps. Le choc a été brutal.
L’enfant succombe avant même l’arrivée des secours.

Le conducteur, sous le choc lui aussi, a été conduit à la brigade locale. Une enquête est ouverte pour déterminer les responsabilités.
Les villageois, effondrés, dénoncent l’absence de ralentisseurs, de panneaux de signalisation, et surtout l’indiscipline des automobilistes qui empruntent cette route.

Une marche silencieuse est annoncée dans les prochains jours. Les habitants exigent l’installation urgente de dos-d’âne et un meilleur contrôle de la circulation, afin d’éviter que de tels drames ne se répètent.



Lat Soukabé Fall

