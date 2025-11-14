Dakar : Une vaste opération de sécurisation nocturne aboutit à l’interpellation de 204 individus

Dès 20 heures, les unités policières – appuyées par les postes secondaires – ont été mobilisées sur les artères et ruelles considérées comme les plus criminogènes de Dakar. Cette mission exceptionnelle s’est poursuivie jusqu’à 6 heures du matin, avec un dispositif synchronisé permettant de couvrir un large périmètre.



Les policiers ont procédé à des patrouilles intensives, des contrôles ciblés, ainsi qu’à des interventions directes dans les zones réputées dangereuses. Cette stratégie de mutualisation des forces a permis de traquer efficacement les individus suspects et de perturber les réseaux délictueux actifs dans la capitale.



Selon des informations recueillies par Seneweb, les opérations ont abouti à l’interpellation de 204 personnes, dont :



143 pour vérification d’identité,



36 pour ivresse publique manifeste,



1 individu interpellé pour détention et trafic de chanvre indien (dix cornets saisis).



La lutte contre le trafic de drogue a également permis :



l’arrestation de trois personnes pour association de malfaiteurs, offre et cession de chanvre indien, avec une saisie de 100 grammes,



l’interpellation de quatre individus impliqués dans le trafic de Kush, portant sur cinquante képas.



Par ailleurs, trois personnes ont été placées en détention pour nécessité d’enquête afin de clarifier leur implication dans diverses activités illicites.



L’opération a également conduit à la mise hors d’état de nuire de plusieurs individus recherchés pour des faits variés :



1 suspect pour coups et blessures volontaires,



1 autre pour tentative de vol,



3 individus pris en flagrant délit de vol nocturne,



1 interpellé pour recel,



4 pour vol,



2 pour charlatanisme,



1 pour abus de confiance et escroquerie,



1 pour violence à ascendant.



Ces interpellations visent à freiner la recrudescence des actes criminels et à rassurer les populations des quartiers les plus exposés.



En parallèle, l’opération a touché le domaine de la sécurité routière, souvent pointé du doigt dans la capitale. Les policiers ont saisi 215 pièces pour diverses infractions au code de la route, allant du défaut de papiers à l’irrégularité des plaques.



Sept véhicules ont également été envoyés en fourrière, témoignant de la fermeté des autorités face aux comportements routiers dangereux.



À travers cette vaste mobilisation, la police de Dakar montre sa détermination à endiguer la criminalité urbaine et à renforcer la présence sécuritaire sur le terrain. L’opération, saluée par plusieurs habitants qui ont noté une présence policière renforcée dans leurs quartiers, s’inscrit dans une stratégie plus globale de lutte contre les réseaux criminels.



Le commissariat central assure que d’autres actions du même type seront organisées dans les jours à venir, dans le but de garantir une meilleure sécurité à l’approche des périodes de forte affluence nocturne.

