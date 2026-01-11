Réception des Lions : Youssou Ndour enflamme le palais de la République





Le palais de la République a été animé par une atmosphère festive et solennelle à l’occasion de la réception officielle de l’équipe nationale du Sénégal. Parmi les temps forts de cette cérémonie dédiée aux champions d’Afrique, la prestation musicale de Youssou Ndour a occupé une place centrale.



L’artiste sénégalais, figure emblématique de la musique nationale, a donné une dimension culturelle et symbolique à l’événement en interprétant deux chansons phares de son répertoire : « Gaïndé » et « Sénégal Rek ». Ces titres, largement associés à l’identité et à la fierté nationales, ont contribué à installer une ambiance chargée d’émotion et de ferveur, en écho au parcours victorieux des Lions.



Devant un parterre composé d’autorités étatiques, de membres du gouvernement, de joueurs et d’invités, Youssou Ndour a tenu à saluer la performance de l’équipe nationale, qu’il a présentée comme une illustration de la cohésion et de la détermination du peuple sénégalais.



Profitant de cette tribune, il a également adressé ses félicitations au président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, au Premier ministre Ousmane Sonko ainsi qu’à l’ensemble du gouvernement.



L’artiste a par ailleurs rendu un hommage particulier à la ministre des Sports, Khady Diène Gaye, mettant en avant son engagement et son rôle dans l’accompagnement de cette réussite, tout en soulignant l’implication des autorités dans le développement du sport et le rayonnement du pays.



Cette cérémonie, à la croisée du sport et de la culture, restera comme un moment marquant de communion nationale, témoignant une nouvelle fois de l’importance du football et de la musique dans la vie collective des Sénégalais.

