Wakhinane Nimzatt : un homme de 35 ans déféré après des accusations d'abus sur un mineur

Rédigé le Vendredi 31 Juillet 2026 à 19:53 | Lu 37 fois Rédigé par Lat Soukabé Fall

Un homme de 35 ans a été présenté au procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Pikine-Guédiawaye dans une affaire impliquant un adolescent de 16 ans, élève en classe de 4e. Les faits présumés se seraient déroulés dans la zone des filaos bordant la plage de Wakhinane Nimzatt.



Selon les informations rapportées, l'affaire a été portée à l'attention de la police le 29 juillet par un témoin ayant signalé une situation jugée préoccupante. Les agents du commissariat de Wakhinane Nimzatt ont immédiatement ouvert une enquête et entendu les différentes personnes concernées.



L'adolescent a été pris en charge dans le cadre de la procédure et a subi un examen médical, dont les conclusions ont été versées au dossier d'enquête. Le suspect, qui conteste les accusations portées contre lui, a également fait l'objet des vérifications d'usage.



À l'issue de l'enquête préliminaire, le mis en cause a été déféré devant le parquet. L'affaire suit désormais son cours devant les autorités judiciaires compétentes, qui devront établir les responsabilités de chacun dans le respect de la présomption d'innocence.

