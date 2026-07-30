Selon les informations rapportées, l'affaire a été portée à l'attention de la police le 29 juillet par un témoin ayant signalé une situation jugée préoccupante. Les agents du commissariat de Wakhinane Nimzatt ont immédiatement ouvert une enquête et entendu les différentes personnes concernées.
L'adolescent a été pris en charge dans le cadre de la procédure et a subi un examen médical, dont les conclusions ont été versées au dossier d'enquête. Le suspect, qui conteste les accusations portées contre lui, a également fait l'objet des vérifications d'usage.
À l'issue de l'enquête préliminaire, le mis en cause a été déféré devant le parquet. L'affaire suit désormais son cours devant les autorités judiciaires compétentes, qui devront établir les responsabilités de chacun dans le respect de la présomption d'innocence.