Selon les informations rapportées par Libération, les faits se sont produits dans la soirée du 27 juillet, vers 21 heures. Le père de l'enfant affirme avoir été alerté par des voisins, qui lui ont signalé un comportement inapproprié à l'égard de sa fille.





Après avoir recueilli des renseignements auprès du voisinage, il a retrouvé le suspect, qui a ensuite été reconnu par l'enfant. Celui-ci a été conduit au commissariat de l'Unité 15 des Parcelles Assainies pour les besoins de l'enquête.





D'après un témoin, le mis en cause aurait demandé pardon au père de la fillette au moment de son interpellation, lui demandant de faire preuve de clémence.





Au cours de son audition, l'enfant a également déclaré aux enquêteurs que le suspect aurait eu un comportement similaire envers une de ses amies. Cette déclaration pourrait conduire les autorités à poursuivre leurs investigations afin de déterminer si d'autres victimes sont concernées.



À l'issue de sa garde à vue, Omar N. a été déféré devant le parquet. L'enquête se poursuit afin d'établir les circonstances exactes de cette affaire et les responsabilités éventuelles.

