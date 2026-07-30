Selon les informations disponibles, la jeune femme est soupçonnée d'avoir obtenu d'importantes sommes d'argent de son compagnon, présenté comme mineur. Les enquêteurs cherchent à déterminer si ces fonds provenaient des ressources financières du père de ce dernier, un commerçant propriétaire d'une importante boutique au marché Sandaga.





D'après les premiers éléments de l'enquête, le mineur aurait prélevé à plusieurs reprises de l'argent appartenant à son père afin de répondre aux demandes qui lui étaient adressées. Les montants en cause seraient particulièrement élevés, ce qui a conduit la famille à déposer une plainte auprès des autorités.





Placée en garde à vue, la suspecte doit être entendue par les enquêteurs afin d'éclaircir les circonstances de cette affaire. L'enquête se poursuit pour établir les responsabilités de chacun et vérifier les faits dénoncés.



À ce stade, les autorités n'ont pas encore communiqué officiellement sur les suites judiciaires de ce dossier. La personne interpellée bénéficie de la présomption d'innocence jusqu'à une éventuelle décision de justice définitive.

