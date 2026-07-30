

Les services de police ont annoncé le démantèlement d'un réseau présumé de trafic international de drogue opérant dans plusieurs quartiers de Dakar. L'opération a permis l'interpellation d'au moins six personnes et la saisie de diverses substances illicites ainsi que de plusieurs biens.

Le coup de filet a été mené dans la nuit du 24 au 25 juillet par les éléments de la Brigade régionale des stupéfiants (BRS). Selon les autorités, cette intervention est le résultat d'une enquête conduite par l'Office central de répression du trafic illicite des stupéfiants (OCRTIS) à partir d'un renseignement exploité par les enquêteurs.

Les investigations ont conduit les policiers dans plusieurs secteurs de la capitale, notamment Ouakam, Ngor, les Almadies et Point E. Grâce à des opérations de surveillance, des interpellations successives et une perquisition effectuée à Grand Dakar, les enquêteurs sont parvenus à remonter la filière jusqu'aux principaux suspects.

Au cours de l'opération, les forces de l'ordre ont saisi 16,5 grammes de haschisch, 13 sachets de kush, 280 comprimés d'ecstasy, ainsi qu'un véhicule Volkswagen, trois scooters, du matériel de conditionnement, plusieurs téléphones portables et une somme d'argent en numéraire.

Les personnes interpellées pourraient être poursuivies pour association de malfaiteurs, détention et trafic international de stupéfiants, ainsi que pour blanchiment de capitaux, selon les informations communiquées par la police.