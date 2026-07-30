Un tragique accident de la circulation s'est produit à Dahra Djoloff, dans le quartier Angle Islam. Une fillette âgée de quatre ans a perdu la vie après avoir été percutée par un véhicule de type 4x4 alors qu'elle tentait de traverser la principale voie du quartier.
D'après les témoignages recueillis sur place, la violence de la collision ne lui a laissé aucune chance. La victime est décédée sur les lieux de l'accident.
Alertés, les éléments de la brigade de gendarmerie de Dahra Djoloff se sont rendus sur place pour effectuer les constatations nécessaires et ouvrir une enquête afin de déterminer les circonstances exactes du drame.
Le corps de la fillette a ensuite été évacué par les sapeurs-pompiers vers la morgue du centre de santé de la localité.
Le conducteur du véhicule a été placé en garde à vue pour homicide involontaire en attendant les conclusions de l'enquête menée par les autorités compétentes.
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