Dahra Djoloff : une fillette de 4 ans perd la vie dans un accident de la circulation

Rédigé le Vendredi 31 Juillet 2026 à 07:09 | Lu 78 fois Rédigé par Rédaction

Une fillette de 4 ans est décédée après avoir été renversée par un véhicule à Dahra Djoloff. Une enquête a été ouverte par la gendarmerie.