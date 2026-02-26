Menu
Vols de médicaments à Dakar : un jeune homme interpellé grâce aux caméras


Rédigé le Vendredi 27 Février 2026 à 12:07 | Lu 21 fois Rédigé par Lat Soukabé Fall


Abdoulaye A. Diallo, 21 ans, menuisier domicilié à Keur Massar, a été interpellé par la Section de recherches (Sr) pour des vols répétés de produits pharmaceutiques dans la capitale. Le jeune homme a été déféré au parquet, jeudi 26 janvier 2026, pour « vol portant sur des produits pharmaceutiques ».


Les faits à l’origine de son arrestation se sont produits à la pharmacie Colobane. Selon les enquêteurs, après avoir quitté l’officine, les images de vidéosurveillance ont révélé qu’il s’était discrètement emparé de médicaments qu’il avait glissés dans son pantalon. Cette visualisation a permis aux forces de l’ordre de l’identifier et de procéder à son interpellation.
 

L’enquête menée par la Section de recherches a permis de révéler que le prévenu aurait adopté ce même mode opératoire dans plusieurs autres pharmacies. Parmi elles, la pharmacie El Hadji Oumar Foutiyou Tall à Reubeuss ainsi qu’une officine située au Point-E ont été victimes de ces vols.
 

Les autorités judiciaires poursuivent l’enquête afin de déterminer l’étendue des vols et d’identifier d’éventuelles complices. Abdoulaye Diallo risque des poursuites judiciaires pour chacun des faits constatés.



