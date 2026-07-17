Le tribunal des flagrants délits de Thiès a condamné A. Sall, un pêcheur, à deux mois d'emprisonnement ferme pour vol de cheval et coups et blessures volontaires. Les faits se sont produits après le vol d'un cheval appartenant à I. Guèye.





Selon le dossier, le prévenu a été intercepté alors qu'il tentait de s'enfuir avec l'animal. Alerté via un message diffusé sur WhatsApp, un jeune homme l'a arrêté pour lui demander l'origine du cheval. Au cours de l'altercation, A. Sall aurait sorti un couteau et blessé S. Kâ à la main droite, provoquant une incapacité temporaire de travail de cinq jours.





Devant le tribunal, le prévenu a reconnu le vol, mais a livré une explication surprenante. Il a déclaré qu'après avoir volé le cheval d'un vieil homme à Kolda, celui-ci lui aurait jeté un sort. Depuis, selon lui, chaque fois qu'il aperçoit un cheval, « une voix » l'inciterait à le voler. Il a également indiqué qu'il s'agissait de son troisième vol de cheval.





En revanche, A. Sall a nié les faits de violences, affirmant avoir été frappé au visage par la victime. Après examen du dossier, le tribunal l'a reconnu coupable des deux infractions.





Outre la peine de prison, le condamné devra verser 100 000 FCFA de dommages et intérêts au propriétaire du cheval, I. Guèye, et 150 000 FCFA à S. Kâ pour le préjudice subi.

