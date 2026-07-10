À la barre, le prévenu a nié avoir participé au vol. Il a soutenu avoir acheté les deux chèvres au marché à bétail (Daral Peul), en vue des préparatifs du Magal de Touba.





Selon ses explications, il aurait conclu la transaction avec un certain Aliou Bâ pour un montant de 75 000 francs CFA. « Nous avons trouvé un accord vers 14 heures et je suis allé récupérer les chèvres à 21 heures. Lorsque j’ai appris qu’elles provenaient d’un vol, je les ai remises à leur propriétaire », a-t-il déclaré devant les juges.





Le ministère public a estimé que M. Guèye n’était pas l’auteur du vol, mais qu’il avait détenu des biens issus d’une infraction. Le procureur a ainsi demandé la requalification des faits en recel.





Pour le parquet, certaines circonstances de la vente restaient troublantes, notamment le délai entre la négociation et la récupération des animaux. Il a également requis quatre mois d’emprisonnement ferme ainsi que la confiscation de la moto-Jakarta utilisée par le prévenu.





Après examen du dossier, le tribunal a finalement retenu les faits de recel. M. Guèye a été reconnu coupable et condamné à un mois d’emprisonnement ferme ainsi qu’à une amende de 75 000 francs CFA.





Une affaire qui rappelle la vigilance nécessaire lors des achats d’animaux à l’approche des grandes fêtes religieuses, période souvent marquée par une recrudescence des vols de bétail.

