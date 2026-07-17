Selon les débats à l'audience, A. Sy s'était présenté auprès de la propriétaire du véhicule en affirmant que son employeur lui avait demandé de récupérer la voiture pour un lavage. Après lui avoir remis les clés, la victime a découvert, en contactant le responsable du laveur, que celui-ci n'avait donné aucune instruction en ce sens.





Grâce au système GPS installé sur le véhicule, la propriétaire a pu le localiser à Angle Serigne Fallou. Accompagnée de son époux, elle s'est rendue sur les lieux. À leur arrivée, le prévenu a pris la fuite au volant de la voiture en direction d'Aloum Kagne, provoquant plusieurs dégâts avant que le véhicule ne soit finalement récupéré dans un état fortement endommagé.





À la barre, A. Sy a reconnu les faits. La victime a réclamé 1 050 000 FCFA en réparation du préjudice subi. Suivant la requalification des faits en escroquerie, le tribunal a condamné le prévenu à trois mois d'emprisonnement ferme et l'a également condamné à verser 1 050 000 FCFA de dommages et intérêts à la partie civile.

