Vol de 13 moutons à Pékesse : O. Sow condamné à 4 mois de prison ferme

Le prévenu était poursuivi après les plaintes de M. Sow et D. Sow qui l’accusaient d’avoir dérobé leurs animaux.



À la barre, O. Sow a nié les faits. Il a soutenu avoir acheté légalement les moutons appartenant à M. Sow et a rejeté toute implication concernant les neuf bêtes appartenant à D. Sow.





Mais les parties civiles ont contesté cette version. M. Sow a affirmé n’avoir jamais vendu ses moutons au prévenu et a expliqué avoir retrouvé l’un des animaux chez un tiers qui lui aurait déclaré l’avoir reçu de O. Sow.





De son côté, D. Sow a expliqué que les traces laissées par les animaux avaient permis de retrouver plusieurs moutons ligotés dans la brousse en présence du prévenu et de deux autres individus actuellement en fuite.





Le procureur avait requis deux ans de prison ferme contre O. Sow.





Le tribunal a finalement relaxé le prévenu pour les faits concernant les moutons de D. Sow au bénéfice du doute. En revanche, les juges ont requalifié les faits liés aux moutons de M. Sow en recel avant de condamner O. Sow à quatre mois ferme et au paiement de 150 000 FCFA de dommages et intérêts.

