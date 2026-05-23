Kébémer : deux morts et six blessés dans une violente collision sur l’axe Kébémer-Ndande

Une collision frontale d’une extrême violence

Selon les premières informations recueillies sur place, le minicar de type « Cheikhou Chérifou », très utilisé pour le transport interurbain dans la zone, aurait été impliqué dans une collision frontale avec une voiture particulière roulant en sens inverse.





L’impact, survenu en pleine circulation, a été suffisamment violent pour projeter plusieurs passagers hors du véhicule et provoquer d’importants dégâts matériels. Des témoins évoquent une scène de chaos, marquée par les cris des blessés et l’intervention rapide de riverains.





Un lourd bilan humain

Le bilan provisoire communiqué par les secours est particulièrement lourd : deux personnes ont perdu la vie sur le coup, tandis que six autres ont été blessées. Parmi ces derniers, deux se trouvent dans un état grave, nécessitant une prise en charge urgente.





Les corps des victimes décédées ainsi que les blessés ont été évacués vers le district sanitaire de Kébémer, où des soins d’urgence leur ont été administrés.





Intervention rapide des secours

Alertés peu après le choc, les éléments de la compagnie des sapeurs-pompiers se sont rapidement rendus sur les lieux de l’accident. Leur intervention a permis de sécuriser la zone, de désincarcérer certaines victimes et d’organiser l’évacuation vers les structures sanitaires.





Les gendarmes, également déployés sur place, ont procédé au balisage de la route afin de faciliter les opérations de secours et éviter un suraccident.





Une enquête ouverte

La gendarmerie locale a ouvert une enquête afin de déterminer les circonstances exactes de ce drame routier. Plusieurs hypothèses sont envisagées, notamment une possible vitesse excessive, une erreur de dépassement ou encore un défaut d’attention de l’un des conducteurs.





Les autorités n’ont pas encore communiqué sur l’identité des victimes ni sur les responsabilités éventuelles.





Une route encore une fois meurtrière

Cet accident relance une nouvelle fois la question de la sécurité routière sur les axes secondaires du pays, souvent empruntés par des véhicules de transport en commun vétustes et soumis à de fortes contraintes de circulation.





En attendant les conclusions de l’enquête, les habitants de la zone restent sous le choc face à ce nouveau drame qui endeuille des familles entières.

