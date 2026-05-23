Rupture fatale : un journaliste accusé de harcèlement par son ancienne compagne

Une relation née dans la confiance

Selon les éléments de l’enquête, A. W. Ndiaye, journaliste et agent immobilier marié, et C. Diouf, couturière divorcée, ont entretenu une relation amoureuse qui, au départ, semblait stable et fondée sur la confiance mutuelle. Les échanges entre les deux partenaires étaient fréquents, intimes et parfois très personnels.





Mais derrière cette apparente complicité, la relation s’est fragilisée avec le temps. Les tensions, d’abord silencieuses, auraient progressivement laissé place à des incompréhensions, puis à une rupture brutale aux conséquences imprévues.





La rupture qui déclenche la tempête

Après la séparation, les versions des deux protagonistes divergent totalement.





D’un côté, le journaliste accuse son ex-compagne d’avoir transmis à son épouse des messages compromettants. Ces messages évoqueraient des éléments extrêmement sensibles, notamment des accusations de relations sexuelles incestueuses impliquant la famille proche de son père malade. Ces révélations auraient provoqué, selon lui, une grave crise familiale.





De l’autre côté, C. Diouf rejette ces accusations et affirme avoir été victime de harcèlement et de menaces. Elle soutient que son ancien compagnon aurait cherché à nuire à sa réputation en diffusant des contenus privés, notamment des messages et vidéos à caractère intime, envoyés à ses proches et même à sa fille âgée de 14 ans.





Des preuves numériques au cœur du dossier

L’affaire a rapidement pris une tournure judiciaire après la saisie d’une clé USB par les enquêteurs de la Brigade de recherches de Keur Massar. Ce support contiendrait plusieurs échanges entre les deux ex-amants, notamment des conversations à caractère sexuel ainsi que des éléments considérés comme essentiels pour la manifestation de la vérité.





Ces preuves numériques, désormais au centre de l’instruction, soulignent l’importance croissante des données personnelles dans les conflits privés transformés en affaires pénales.





Une enquête pour collecte et diffusion de données personnelles

Le parquet de Pikine-Guédiawaye a retenu contre les deux mis en cause des chefs d’inculpation liés à la collecte et à la diffusion de données personnelles, ainsi qu’à la diffamation. Ces infractions, de plus en plus fréquentes dans les affaires impliquant des réseaux sociaux et des messageries instantanées, traduisent une judiciarisation croissante des conflits intimes.





Les enquêteurs cherchent désormais à établir qui, le premier, a diffusé les contenus sensibles et dans quelles circonstances ils ont été partagés.





Une affaire aux répercussions familiales et sociales

Au-delà du volet judiciaire, cette affaire met en lumière les dégâts profonds que peut provoquer une rupture mal gérée. Les accusations, qu’elles soient fondées ou contestées, ont déjà eu des conséquences importantes sur les familles des deux protagonistes.





La diffusion de contenus privés à des proches, y compris à un mineur selon certaines déclarations, a particulièrement choqué l’opinion et ajouté une dimension morale et sociale à l’affaire.





Un procès très attendu

Les deux prévenus doivent comparaître mardi prochain devant le tribunal des flagrants délits. Ce procès, très attendu, devra déterminer les responsabilités de chacun dans cette affaire complexe où s’entremêlent vie privée, technologie et droit pénal.





Au-delà du jugement, cette affaire rappelle une réalité de plus en plus fréquente : à l’ère numérique, les ruptures amoureuses peuvent rapidement dépasser le cadre intime pour se transformer en véritables batailles judiciaires aux conséquences durables.

