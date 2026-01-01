Vol à main armée : deux suspects devant la justice à Tambacounda

Une attaque en pleine journée

Les faits se sont produits vers 16 heures, sur l’axe reliant Saré Souna à Booba, une zone régulièrement empruntée par les commerçants locaux. De retour d’une tournée de vente de poisson dans les villages environnants, la victime a été interceptée par deux individus encagoulés.



Armés d’un pistolet de fabrication artisanale, les agresseurs ont menacé le vendeur, qui, sous le choc, n’a opposé aucune résistance. Les malfaiteurs se sont alors emparés de sa moto ainsi que de la somme de 200 000 francs CFA, avant de prendre la fuite en direction de la frontière gambienne.



La riposte rapide de la gendarmerie

Alertée immédiatement après l’attaque, la brigade de recherches de la gendarmerie de Tambacounda a déclenché une opération de ratissage. Grâce à des investigations de proximité et à un déploiement rapide des éléments sur le terrain, les enquêteurs sont parvenus à localiser Mamoudou Diallo, alors qu’il tentait de rejoindre le domicile de son oncle en Gambie avec la moto volée.



Interpellé puis interrogé, ce dernier a reconnu les faits et désigné son cousin Demba Diallo comme complice. Ce dernier, identifié comme celui qui détenait l’arme lors du braquage, a été arrêté peu après.



Fin de cavale et restitution du butin

L’opération a permis de récupérer la moto volée, qui a été restituée à son propriétaire. Les deux suspects ont été déférés au parquet du tribunal de grande instance de Tambacounda, où ils devront répondre des faits de vol à main armée.



L’enquête se poursuit afin de déterminer si les deux cousins sont impliqués dans d’autres actes criminels dans cette zone frontalière, souvent exposée à des faits d’insécurité.

