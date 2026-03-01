Thiès : Rivalités entre maires menacent la fête du 04 avril ! Habib Vitin tire la sonnette d’alarme

Le 04 avril marque chaque année l’accession du Sénégal à l’indépendance. Cette fête nationale mobilise les élus locaux, la population et les acteurs culturels pour des défilés, discours officiels et animations. Cette année, Thiès a été désignée comme ville principale des festivités, plaçant la coordination entre communes sous les projecteurs.



Selon plusieurs sources, certains maires dénoncent une gestion centralisée des préparatifs et s’inquiètent de ne pas être suffisamment impliqués dans les décisions. Ces désaccords ont donné lieu à des postures concurrentielles et des rivalités d’ego, mettant en péril la fluidité de l’organisation.



Pour Me Vitin, la fête de l’indépendance appartient à toute la nation, et non aux ambitions individuelles. Il insiste sur le fait que l’unité et la coopération doivent primer afin de garantir un événement réussi et représentatif de la ville de Thiès.





« La fête du 04 avril doit rester un moment de rassemblement et de célébration pour tous, loin de toute querelle politique ou personnelle », a-t-il déclaré.



Pour prévenir tout impact négatif sur les festivités, un forum populaire réunissant élus, jeunes, femmes et forces vives locales a été proposé afin de renforcer la coordination et la participation citoyenne. L’objectif est de faire de Thiès une vitrine de l’unité nationale pendant cette célébration.





La population et les observateurs espèrent que ces tensions n’affecteront pas le déroulement de la fête, qui doit rester un symbole de cohésion et de fierté nationale pour tous les Sénégalais.

