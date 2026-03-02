Menu
Thiès : l’explosion silencieuse des escroqueries sentimentales


Rédigé le Mercredi 4 Mars 2026 à 11:36 | Lu 32 fois Rédigé par Lat Soukabé Fall


À Thiès, les services de sécurité font face à une recrudescence inquiétante des arnaques sentimentales en ligne. Un phénomène discret, mais aux conséquences financières et psychologiques parfois lourdes.


Le mode opératoire est bien rodé. Les escrocs créent de faux profils, souvent féminins, avec des photos attractives récupérées sur Internet. La discussion commence de manière anodine : compliments, échanges quotidiens, promesses d’avenir commun.
 

Puis vient le moment clé : un prétexte d’urgence. Billet d’avion bloqué, maladie soudaine, colis retenu à la douane. La victime, déjà émotionnellement investie, accepte d’envoyer de l’argent via transfert mobile.
 

En quelques semaines, certaines personnes perdent des centaines de milliers de francs CFA. La honte pousse beaucoup d’entre elles à ne pas porter plainte.
 

Les enquêteurs exploitent désormais les traces numériques : adresses IP, historiques de transactions, numéros enregistrés sous de fausses identités. Mais les réseaux utilisent souvent des complices pour récupérer l’argent physiquement.
 

Cette montée en puissance de la cyber-escroquerie interroge sur l’éducation numérique et la vulnérabilité affective dans un monde hyperconnecté.



