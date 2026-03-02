Menu
Thiès: Saer Mangane interpelle l’État et fustige les dérives du pouvoir


Rédigé le Lundi 2 Mars 2026 à 21:46 | Rédigé par Lat Soukabé Fall


Face à la presse à Thiès, Saer Mangane interpelle l’État sur les dérives du pouvoir, dénonce les conflits entre maires et appelle à la protection des étudiants, des enseignants et à la continuité des projets publics. Il réclame également la libération de Maodo Malick Mbaye, symbole des injustices à corriger rapidement.


Lors de son intervention, Mangane a dénoncé les tensions politiques locales et les dérives du pouvoir. Il a notamment critique les conflits persistants entre les maires Dr Babacar Diop et Me Ousmane Diagne, rappelant que le maire Dr Babacar Diop doit se focaliser sur l’intérêt des Thiessois plutôt que sur les rivalités politiques.
 

Il a également exprimé sa préoccupation face à la situation des étudiants et des enseignants, dénonçant le manque de soutien et les difficultés rencontrées dans le système éducatif local, qui risquent d’affecter durablement l’avenir des jeunes.
 

Saer Mangane a aussi demandé la libération de Maodo Malick Mbaye, qualifiant son cas de symbole des injustices à corriger rapidement.
 

Concernant les infrastructures, il a insisté sur la nécessité que le président poursuive les travaux même après le défilé du 4 avril, soulignant que l’État doit fournir les moyens nécessaires pour garantir la continuité des projets.
 

L’intervention de Saer Mangane face à la presse relance le débat sur la responsabilité de l’État, la gouvernance locale et l’urgence d’agir pour l’éducation et le développement de Thiès.
 



Lat Soukabé Fall

