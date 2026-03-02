Thiès : un jeune vigile arrêté pour une affaire d’usurpation d’identité en ligne





À Thiès, une affaire d’usurpation d’identité sur les réseaux sociaux a abouti à l’interpellation d’un vigile âgé de 21 ans. Il a été placé en garde à vue au poste de police de Nginth, selon des informations relayées par la presse.



L’affaire débute sur Facebook, où un homme fait la connaissance d’un profil féminin. Une relation virtuelle s’installe progressivement. Se présentant comme étant en grande difficulté financière, la prétendue interlocutrice parvient à obtenir plusieurs transferts d’argent via Wave, pour un montant total de 100 000 F CFA.



Les soupçons naissent lorsque celle-ci refuse à plusieurs reprises d’effectuer des appels vidéo sur WhatsApp. Alerté, l’homme mène ses propres vérifications et découvre que derrière l’identité féminine se cache en réalité un jeune homme. Il décide alors de le conduire lui-même au poste de police.



L’enquête menée à partir du téléphone du suspect met en lumière un système bien rodé. Plusieurs comptes Facebook et WhatsApp étaient administrés sous de fausses identités féminines afin d’entrer en contact avec différents hommes. Des applications de modification vocale étaient également utilisées pour envoyer des messages audio crédibles et convaincre les interlocuteurs d’envoyer de l’argent.



Face aux enquêteurs, le mis en cause a reconnu les faits, évoquant des difficultés financières personnelles pour expliquer son comportement. Il devra désormais répondre devant la justice des faits d’escroquerie et d’usurpation d’identité numérique.

