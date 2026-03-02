|
Le Portail de Thiès sur le Web
Les secrets naturels des femmes pour rester au top dévoilés sur Thiès Info
Rédigé le Mardi 3 Mars 2026 à 21:42 | Lu 59 fois Rédigé par Lat Soukabé Fall
Les femmes misent de plus en plus sur les plantes naturelles pour préserver leur beauté, leur santé et leur bien-être. Entre khamaré, moringa, neem et beurre de karité, ces secrets transmis de génération en génération étaient au cœur d’une émission spéciale diffusée sur Thiès Info. Une immersion dans les traditions locales où élégance rime avec naturel et confiance en soi.
Lat Soukabé Fall


