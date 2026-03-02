Menu
Tivaouane : 15 millions FCFA emportés lors d’un violent cambriolage à Keur Ndiobo


Rédigé le Mercredi 4 Mars 2026 à 11:33 | Lu 35 fois Rédigé par Lat Soukabé Fall


Un violent cambriolage a été perpétré à l’aube du 3 mars 2026 à Keur Ndiobo, dans la commune de Tivaouane. Des individus armés ont fait irruption au domicile familial de deux commerçants, emportant 15 millions de FCFA après avoir agressé les occupants.


Les faits se sont déroulés vers 5 heures du matin, dans le quartier Keur Ndiobo, à Tivaouane. Selon les premières informations rapportées par l’Agence de Presse Sénégalaise, des individus armés ont pénétré par effraction dans la maison familiale appartenant à deux commerçants bien connus dans la localité.
 

Surpris dans leur sommeil, les occupants ont été violemment pris à partie par les malfaiteurs. L’une des victimes a été blessée à la tête au cours de l’agression.

 

Après avoir maîtrisé les habitants, les assaillants se sont emparés d’une somme estimée à 15 millions de FCFA.

Plus grave encore, selon le témoignage d’une des victimes, les malfaiteurs auraient pris la fuite à bord d’un véhicule de type 4×4 appartenant aux commerçants.

 

Alertés aux environs de 5h30, les éléments du commissariat urbain de Tivaouane se sont rapidement rendus sur les lieux pour procéder aux constatations d’usage.
 

Une enquête a été ouverte afin d’identifier, localiser et interpeller les auteurs de cette attaque qui a semé l’émoi dans la commune.



Lat Soukabé Fall

