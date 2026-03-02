Tivaouane : 15 millions FCFA emportés lors d’un violent cambriolage à Keur Ndiobo

Les faits se sont déroulés vers 5 heures du matin, dans le quartier Keur Ndiobo, à Tivaouane. Selon les premières informations rapportées par l’Agence de Presse Sénégalaise, des individus armés ont pénétré par effraction dans la maison familiale appartenant à deux commerçants bien connus dans la localité.





Surpris dans leur sommeil, les occupants ont été violemment pris à partie par les malfaiteurs. L’une des victimes a été blessée à la tête au cours de l’agression.



Après avoir maîtrisé les habitants, les assaillants se sont emparés d’une somme estimée à 15 millions de FCFA.



Plus grave encore, selon le témoignage d’une des victimes, les malfaiteurs auraient pris la fuite à bord d’un véhicule de type 4×4 appartenant aux commerçants.



Alertés aux environs de 5h30, les éléments du commissariat urbain de Tivaouane se sont rapidement rendus sur les lieux pour procéder aux constatations d’usage.





Une enquête a été ouverte afin d’identifier, localiser et interpeller les auteurs de cette attaque qui a semé l’émoi dans la commune.

