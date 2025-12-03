Menu
L'Actualité au Sénégal

Rédigé le Lundi 8 Décembre 2025 à 07:46


En visite surprise sur l’axe Birkilane–Mabo, le ministre des Infrastructures Dethie Fall a ordonné l’application de pénalités et le remplacement du chef de chantier après avoir constaté un retard dans les travaux.


Visite surprise de Dethie Fall : un responsable de l’Ageroute relevé pour non-respect des délais

 

Lors d’un déplacement inattendu effectué ce dimanche 7 décembre 2025 à 10 h 30 sur la route Birkilane–Mabo, le ministre des Infrastructures, Dethie Fall, accompagné du député Samba Dang, a observé que les délais prévus pour la réception des travaux réalisés par l’Ageroute n’étaient pas respectés.

Face à cette situation, le ministre a immédiatement instruit le Directeur général de l’Ageroute de mettre en œuvre les pénalités prévues au contrat. Il a également demandé que ces dispositions soient transmises sans délai au ministère et à la Primature afin d’assurer un suivi strict.

Le responsable de l’Ageroute en charge du chantier a été relevé de ses fonctions, une décision effective sur-le-champ, avec un remplacement aussitôt acté.

Des inspecteurs techniques seront sur le terrain dès mardi afin de garantir l’application de l’ensemble des mesures prises.

Au cours de cette visite, Dethie Fall a rappelé aux entreprises et équipes de supervision que le respect du coût, des délais et de la qualité constitue une exigence essentielle pour les autorités, et que cette ligne de conduite guidera désormais toute exécution de projet.

seneweb



