Un réseau de falsification démasqué dans les procédures de remboursement de l’Anaser





Une opération menée par la Section de Recherches de Colobane a permis de dévoiler un mécanisme de falsification visant le système de remboursement de l’Agence nationale de la sécurité routière (Anaser). L’enquête a mis en lumière l’utilisation de documents modifiés, de cachets imités et des retraits irréguliers de chèques auprès de La Prévoyance Assurance.



L’affaire débute lorsqu’une anomalie est signalée par l’Anaser. Suite à une vérification interne, un représentant de l’agence dépêché auprès de l’assureur constate que plusieurs chèques émis au nom de l’institution avaient été récupérés par des personnes extérieures. Les enquêteurs découvrent également que le cachet officiel de l’Anaser avait été reproduit afin de faire valider cinq dossiers qui n’avaient rien d’authentique.



La situation prend un tournant lors de l’interpellation d’un individu venu déposer un nouveau dossier manifestement irrégulier. Les enquêteurs, déjà en surveillance, l’arrêtent immédiatement. L’intéressé déclare qu’il ne faisait que transmettre les dossiers et récupérer les paiements en échange d’une petite commission, affirmant ne pas connaître la véritable nature de l’opération.



Les informations obtenues conduisent ensuite les gendarmes jusqu’à une autre personne, présentée comme le principal organisateur local du système. Celui-ci reconnaît les faits. Il affirme que les dossiers lui parvenaient depuis l’étranger, envoyés par un contact disposant, selon lui, de détails sur les procédures de remboursement de l’assureur, ce qui laisse penser à d’éventuelles fuites d’informations.



Malgré des déclarations exprimant des regrets et la volonté de rembourser les sommes perçues, les autorités judiciaires ont décidé de poursuivre la procédure. Les deux personnes impliquées ont été déférées pour association en vue d’agissements illégitimes, obtention indue de fonds et usage de documents non conformes.



dakaractu



