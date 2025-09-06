Visite officielle : Ousmane Sonko annonce des retombées économiques majeures après son séjour aux Émirats arabes unis





Le Premier ministre du Sénégal, Ousmane Sonko, a affirmé jeudi à Dubaï que sa visite officielle de six jours aux Émirats arabes unis aura des retombées significatives pour l’économie nationale.



« J’ai eu des audiences et des échanges hautement stratégiques. Ce n’est pas encore le moment d’en parler en détail, mais je peux vous assurer que cette visite aura un impact réel sur le développement économique du pays », a-t-il déclaré devant la communauté sénégalaise établie aux Émirats.



Le chef du gouvernement a ajouté que cette mission est, de toutes celles qu’il a menées, « la plus importante en termes de retombées et d’espoir pour notre pays ».



S’exprimant en wolof, Ousmane Sonko a insisté sur la nature des relations engagées : « Nous ne sommes pas là pour quémander des dons ou de l’aide. Nous parlons d’échanges, d’investissements, de partenariats et de coopération. Aucune puissance ne peut nous duper ou nous imposer quoi que ce soit. »



Cette visite constitue son troisième déplacement hors d’Afrique depuis son accession à la Primature en avril 2024, après la Chine et la Turquie.



La délégation qui l’accompagne regroupe plusieurs membres du gouvernement, dont Ahmadou Al Aminou Lo, ministre auprès du président de la République, Yassine Fall, ministre de l’Intégration africaine et des Affaires étrangères (désignée pour diriger la Justice), Birame Souleye Diop (Énergie et Mines), Abdourahmane Sarr (Économie et Plan), Cheikh Diba (Finances et Budget) et Alioune Sall (Communication et Numérique).



Les Émirats arabes unis, fédération de sept émirats réputée pour sa stabilité politique, mènent depuis plusieurs années une politique de diversification économique au-delà du pétrole, en investissant notamment dans le tourisme, la finance, la technologie et les énergies renouvelables. Leur position géographique stratégique en fait un hub privilégié entre l’Orient et l’Occident.

